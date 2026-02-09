Πλησιάζει η στιγμή που τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα θα γίνουν διαθέσιμα στο κοινό, με τη φετινή διαδικασία να πραγματοποιείται με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Για πρώτη φορά, η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ξεχωριστούς κύκλους, με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε κάθε φάση. Οι ημερομηνίες των κύκλων είναι:
11 Φεβρουαρίου – πρώτος κύκλος
26 Φεβρουαρίου – δεύτερος κύκλος
17 Μαρτίου – τρίτος κύκλος
20 Απριλίου – τέταρτος κύκλος, περίπου έναν μήνα πριν το πρώτο τζάμπολ στο ΟΑΚΑ
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της EuroLeague
«Η πολυαναμενόμενη διάθεση εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 της Αθήνας, που παρουσιάζεται από την Etihad, θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET), με μια αποκλειστική προπώληση που θα αποτελέσει τον προάγγελο της πώλησης για το ευρύ κοινό, η οποία ανοίγει στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET). Οι φίλαθλοι μπορούν ήδη να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες κατηγορίες εισιτηρίων και τις τιμές της πρώτης φάσης πωλήσεων.
Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 15 διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων, ανάλογα με τη θέση και την εγγύτητα στο παρκέ, καθεμία με τη δική της τιμολογιακή βαθμίδα.
Για πρώτη φορά, και ενόψει της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν σε τέσσερις φάσεις δημόσιας πώλησης. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους περισσότερες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν τη θέση τους και διασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση σε ένα από τα πιο περιζήτητα γεγονότα της σεζόν. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει στόχο να εξυπηρετήσει τη συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια βάση φιλάθλων της EuroLeague, δίνοντας τη δυνατότητα αγοράς είτε σε όσους σκοπεύουν να παρευρεθούν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε σε εκείνους που προτιμούν να περιμένουν τα καθοριστικά στάδια της διοργάνωσης.
Η πρώτη φάση πώλησης για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET). Σε αυτή τη φάση, όλοι οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως τέσσερα εισιτήρια με σειρά προτεραιότητας, χωρίς άλλους περιορισμούς πέραν του ορίου εισιτηρίων. VIP εισιτήρια και πακέτα εμπειριών θα είναι επίσης διαθέσιμα σε πελάτες που αγόρασαν VIP εισιτήρια στα δύο τελευταία συνεχόμενα Final Four (2024 και 2025), οι οποίοι θα λάβουν και αυτοί προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο κωδικό μέσω email πριν από την έναρξη της πώλησης.
Όλες οι φάσεις θα ακολουθούν πολιτική δίκαιης πρόσβασης, που σημαίνει ότι οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε επόμενες φάσεις. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης στο γεγονός. Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια του EuroLeague Final Four 2026 της Αθήνας είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων καναλιών της διοργάνωσης».