Σε καθεστώς βαθιάς κρίσης έχει περιέλθει εδώ και αρκετές εβδομάδες η μπασκετική ομάδα της Μονακό, λόγω οικονομικών προβλημάτων, προπονητής της οποίας είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Μάλιστα ο ίδιος ο ηγεμόνας του Πριγκιπάτου Αλβέρτος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση, καθώς οι παίκτες παραμένουν απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο, όπως προκύπτει.

«Αυτή είναι μια κατάσταση που με ανησυχεί πολύ, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες θα τύχουν καλής μεταχείρισης και, πάνω απ’ όλα, ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν», είπε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος εκφράζοντας την επιθυμία να βοηθήσει ώστε αρχικά να «βγει» η τρέχουσα σεζόν όσο πιο ομαλά.

«Υπάρχουν μερικές εταιρείες του Μονακό, οι οποίες είναι χορηγοί, και λένε ότι ίσως θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε μια κοινή προσπάθεια επενδύσεων, για δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε τον σύλλογο τοπικά. Προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει κάτι πέρα ​​από αυτό», συμπλήρωσε ο Αλβέρτος.

Πάντως ο ηγεμόνας του κρατιδίου δεν αναφέρθηκε σε νούμερα σχετικά με τα χρέη, τα οποία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα L’ Equipe.

«Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει λύσεις στο Πρωτοδικείο του Μονακό (σε εμπορική ακρόαση την περασμένη Παρασκευή, όπως σημειώνει ο Γάλλος συντάκτης), οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όλα αυτά απαιτούν να αφιερωθεί χρόνος για να γίνουν οι σωστές επιλογές», κατέληξε.