Ο Λαμίν Γιαμάλ έδειξε την άνεσή του μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον αγαπημένο του χαρακτήρα από τη σειρά: τον Zygarde, τον οποίο εκτιμά για τη δύναμη και την ικανότητά του να ξεπερνά κάθε αντίπαλο – χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν και το δικό του αγωνιστικό στιλ.

Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα που έχει δημόσια δηλώσει την αγάπη του για τα anime και την pop κουλτούρα, συμμετείχε με ενθουσιασμό στο επετειακό concept των Pokémon, τονίζοντας πως η σειρά είχε μεγάλη σημασία για εκείνον από την παιδική του ηλικία.

Στο διαφημιστικό δεν συμμετείχε μόνο ο Γιαμάλ, αλλά και προσωπικότητες όπως η Lady Gaga, ο σπουδαίος οδηγός της Ferrari Σαρλ Λεκλέρ, ο κωμικός Trevor Noah και άλλοι.