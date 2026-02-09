Η ομάδα της Μαγνησίας ολοκληρώνει τις λεπτομέρειες για την πρόσληψη του Φαμπιάνο Φλόρα, ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι του 2025 εργαζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, στην Αλ Ντιραϊγιάχ. Η διοίκηση του Βόλου τον έχει επιλέξει ως τον επικρατέστερο υποψήφιο μετά τον Χουάν Φεράντο και η άφιξή του την Τρίτη (10/02) αναμένεται να δρομολογήσει τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Φλόρα ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τα τμήματα υποδομής της Λάτσιο το 2009 και στη συνέχεια εργάστηκε στις ακαδημίες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα και Γιουβέντους. Το 2014 υπηρέτησε ως βοηθός προπονητής στην Ολιανένσε και στη συνέχεια ως επικεφαλής σκάουτερ στην Κοΐμπρα. Ακολούθησαν εμπειρίες στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Zeyar Shwe Myay της Μιανμάρ, στη Σάουθερν Μιανμάρ, στο Ανατολικό Τιμόρ και στη Μποαβίστα, Τίμορ – Λέστε.

Το καλοκαίρι του 2021 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Μαδαγασκάρης μέχρι τις αρχές του 2022 και ακολούθως εργάστηκε στη λετονική Σπαρτάκς Γιουρμάλα για 9 παιχνίδια, πριν μπει στο στόχαστρο του Βόλου για την επόμενη σεζόν.