Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι διαθέσιμα ως διατροφικά συμπληρώματα σε κάψουλες ιχθυελαίου και θεωρούνται ευεργετικά για τη σωματική και ψυχική υγεία, φαίνεται πως μπορούν επίσης να μειώσουν την επιθετικότητα. Τα ευρήματα αυτά δεν προέκυψαν τυχαία. Το ωμέγα-3 έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την πρόληψη της σχιζοφρένειας, ενώ η επιθετικότητα και η αντικοινωνική συμπεριφορά θεωρούνται σε κάποιο βαθμό αποτέλεσμα έλλειψης θρεπτικών συστατικών. Η διατροφή μας μπορεί να επηρεάσει τη χημεία του εγκεφάλου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια βασίστηκαν σε προηγούμενες, μικρότερης κλίμακας έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις της συμπληρωματικής λήψης ωμέγα-3 στην επιθετικότητα. Η μετα-ανάλυσή τους περιέλαβε 29 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με συνολικά 3.918 συμμετέχοντες.

Σε όλες τις δοκιμές παρατηρήθηκε μια μετρήσιμη, αν και μέτρια, βραχυπρόθεσμη επίδραση, που μεταφράζεται σε έως και 28% μείωση της επιθετικότητας. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφηκε ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η ιατρική διάγνωση, καθώς και η διάρκεια ή η δοσολογία της αγωγής.

“Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η συμπληρωματική λήψη ωμέγα-3 για τη μείωση της επιθετικότητας, είτε πρόκειται για την κοινότητα, την κλινική ή το σωφρονιστικό σύστημα,” δήλωσε ο νευροεγκληματολόγος Adrian Raine κατά τη δημοσίευση της μετα-ανάλυσης.

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1996 και 2024 είχαν μέση διάρκεια 16 εβδομάδων και περιλάμβαναν ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, από παιδιά έως 16 ετών μέχρι άτομα ηλικίας 50-60 ετών.

Οι μειώσεις στην επιθετικότητα αφορούσαν τόσο την αντιδραστική επιθετικότητα (ως απάντηση σε πρόκληση) όσο και την προδραστική επιθετικότητα (προγραμματισμένη συμπεριφορά). Πριν από τη συγκεκριμένη μελέτη, δεν ήταν σαφές αν το ωμέγα-3 μπορούσε να επηρεάσει και τους δύο αυτούς τύπους.

Παρότι παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση. Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα φάρμακα με βάση το ιχθυέλαιο μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανατηφόρων καρδιακών επεισοδίων και εγκεφαλικών, γεγονός που ενισχύει τη θετική εικόνα των ωμέγα-3 για την υγεία.

“Το ωμέγα-3 δεν είναι μαγικό χάπι που θα λύσει το πρόβλημα της βίας στην κοινωνία,” ανέφερε ο Raine, προσθέτοντας ωστόσο ότι “με βάση αυτά τα ευρήματα, πιστεύουμε ακράδαντα πως μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να αρχίσουμε να αξιοποιούμε τη νέα γνώση