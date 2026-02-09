Από την 1η Απριλίου 2026 αλλάζει ριζικά ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων, καθώς σύμφωνα με τον νόμο 5264/2024 η εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού γίνεται πλέον υποχρεωτική για όλους τους ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.

Η νέα ρύθμιση τροποποιεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 5222/2025, ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής των μισθωμάτων. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη διαφάνεια των συναλλαγών και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει αυτόματα τα δηλωμένα μισθώματα με τις τραπεζικές κινήσεις, περιορίζοντας τα αδήλωτα ποσά και τις πληρωμές «χέρι με χέρι».

Οι βασικές αλλαγές στη διαδικασία πληρωμής

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ο τραπεζικός λογαριασμός που θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή του ενοικίου πρέπει:

• να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

• να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δεν θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου, όπως συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης, καθώς δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Για ακίνητα με περισσότερους συνεκμισθωτές, κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το δικό του IBAN, ώστε να κατατίθεται το αναλογούν ποσό του μισθώματος.

Οικονομικές συνέπειες για όσους δεν συμμορφωθούν

Η μη τήρηση της ηλεκτρονικής πληρωμής συνεπάγεται σημαντικές οικονομικές απώλειες. Οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια, ενώ οι ενοικιαστές αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το νέο ετήσιο βοήθημα ενοικίου έως 800 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πληρωμή καθίσταται πλέον προϋπόθεση για κάθε φορολογική έκπτωση ή κρατική ενίσχυση που σχετίζεται με τη στέγη.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις το μέτρο δεν είναι νέο, ωστόσο από το 2026 ενισχύεται η εφαρμογή του. Όσες καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική πληρωμή δεν θα μπορούν να το εμφανίζουν ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Για παράδειγμα, επιχείρηση που πληρώνει 700 ευρώ ενοίκιο μηνιαίως, αν δεν το κάνει μέσω τράπεζας, χάνει 8.400 ευρώ εκπιπτόμενων εξόδων και αυξάνει αυτόματα τη φορολογική της επιβάρυνση.