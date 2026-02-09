Η Ferrari ονόμασε επίσημα το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό όχημα: Θα λέγεται Ferrari Luce. Η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία αποκάλυψε σήμερα επίσης, τμήματα του εσωτερικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας μια καμπίνα που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την δημιουργική κολεκτίβα LoveFrom του Jony Ive, η οποία δίνει προτεραιότητα στους φυσικούς ελέγχους έναντι των οθονών αφής.

«Luce» σημαίνει «φως» στα ιταλικά και η Ferrari λέει ότι το όνομα αντιπροσωπεύει «την ηλεκτροκίνηση ως μέσο, ​​όχι ως σκοπό». Η εταιρεία συνεργάζεται με την LoveFrom — η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Sir Jony Ive, και τον σχεδιαστή Marc Newson — εδώ και πέντε χρόνια σε κάθε διάσταση του σχεδιασμού του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο διαθέτει τρεις οθόνες: τον πίνακα οργάνων, την κεντρική οθόνη και μια οθόνη ενσωματωμένη στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας, για τις ρυθμίσεις του κλιματισμού των πίσω επιβατών, ενώ προβάλει και στοιχεία του οχήματος.