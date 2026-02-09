Η Hyundai παρήγαγε το υπ’ αριθμόν 5.000.000 όχημα της.

Το επετειακό όχημα ήταν ένα Hyundai TUCSON Hybrid στην special edition “GO Czech”, το οποίο παραλήφθηκε από Τσέχο πελάτη απευθείας από το εργοστάσιο.

Το Hyundai TUCSON αποτελεί για πολλά χρόνια το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της εργοστασιακής μονάδας του Nošovice. Η τρίτη γενιά του, που παρήχθη μεταξύ 2015 και 2020, ξεπέρασε τις 1,1 εκατομμύριο οχήματα, ενώ η τρέχουσα γενιά θα ξεπεράσει ακόμη και αυτόν τον αριθμό. Αυτές οι δύο γενιές μαζί αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της συνολικής παραγωγής του εργοστασίου από την έναρξη λειτουργίας του.