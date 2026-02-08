Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πριν από την έναρξη του ντέρμπι, οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων συμμετείχαν σε μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή μνήμης. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κατέθεσαν λευκά τριαντάφυλλα στη Θύρα 7, τιμώντας τα 21 θύματα της τραγωδίας που συγκλόνισε τον ελληνικό αθλητισμό πριν από 45 χρόνια.

Η ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Οι οπαδοί των ερυθρολεύκων χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και τους δικούς τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πράξης και στέλνοντας μήνυμα σεβασμού και ενότητας πέρα από τον ανταγωνισμό.