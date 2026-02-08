Σοκ στη Βραζιλία προκάλεσε το βράδυ του Σαββάτου το περιστατικό στον αγώνα της Φλαμένγκο με τη Σαμπάιο Κορέα στο Μαρακανά, όταν ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Αλεξάντρε, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης υπέστη κρίση και παρουσίασε σπασμούς, προκαλώντας σκηνές πανικού μεταξύ παικτών και θεατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο χτύπημα ή μαρκάρισμα. Οι συμπαίκτες του έσπευσαν να καλέσουν τις ιατρικές ομάδες, που έδωσαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον ποδοσφαιριστή σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με την ομάδα του, ο Αλεξάντρε είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή. Ωστόσο, υπέστη νέα κρίση μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν καρδιακό ή νευρολογικό πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, ο παίκτης θα παραμείνει νοσηλευόμενος για τουλάχιστον 24 ώρες, ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση.

Προηγούμενο σοβαρό ατύχημα

Όπως μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλεξάντρε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τον Ιανουάριο του 2024 είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να μείνει τετραπληγικός.

Τότε είχε υποστεί τραυματική σπονδυλολίσθηση και του είχαν τοποθετηθεί τέσσερις βίδες και μία πλάκα πάνω από τους σπασμένους σπονδύλους, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω πνευμοθώρακα.

Alexandre, jogador do Sampaio Correa, convussiona durante jogo contra o Flamengo e tem que ser levado ao hospital. pic.twitter.com/tqRiG7vPGW — henrique ❤️🖤🇦🇱 é Tetra campeão da Libertadores. (@Henrikipedia83) February 8, 2026