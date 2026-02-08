Συναγερμός σήμανε στις τάξεις του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο 56ο λεπτό, δείχνοντας ενοχλήσεις στο πίσω μέρος του αριστερού του ποδιού, μετά από μονομαχία στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η κατάστασή του προκάλεσε εύλογη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο του «δικεφάλου του βορρά».

Τη θέση του Ντεσπόντοφ πήρε ο Τάισον, ενώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του, ο οποίος εκ πρώτης όψεως παραπέμπει σε μυϊκό πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές απουσίες στη μεσοεπιθετική του γραμμή, καθώς εκτός δράσης βρίσκονται οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Δημήτρης Χατσίδης και Λούκα Ιβανούσετς.