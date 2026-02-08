Έκπληξη έχει η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι “αιωνίων”, καθώς ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε τον Ταμπόρδα στο βασικό σχήμα!
Σχήμα με τριάδα στην άμυνα και τους Λαφόν, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, Σιώπη, Κοντούρη, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι.
Στον πάγκο των Πράσινων βρίσκεται ο νεοαποκτηθείς Γιάγκουσιτς, μαζί με τους Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Ζαρουρί, Μπακασέτα, Παντελίδη, Μπόκο, Βιλένα, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.