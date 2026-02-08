Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ψάχνει την νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από το εξ αναβολής παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα AKTOR και την νίκη με 3-0, ενώ ο Παναθηναϊκός έρχεται από ήττα στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ για το πρώτο […]