Η ατμόσφαιρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πριν από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» τίμησαν τη μνήμη των 21 θυμάτων της Θύρας 7 με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο στήθηκε μπροστά στις θύρες του γηπέδου και εκφράζει τον σεβασμό και τη θύμηση για την αποφράδα εκείνη ημέρα του Φεβρουαρίου του 1981, όταν η τραγωδία στο γήπεδο κόστισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε συγκίνηση σε όλο το γήπεδο, με τις εικόνες του κορεό να κυριαρχούν στα social media και να γίνονται σημείο αναφοράς πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Η στιγμή έδειξε για ακόμη μία φορά την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των οπαδών, οι οποίοι παρά τη μεγάλη ένταση ενός ντέρμπι αιωνίων, φρόντισαν να τιμήσουν με σεμνότητα τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, αποδεικνύοντας πως η ιστορία και οι αξίες του συλλόγου παραμένουν ζωντανές μέσα από τις πράξεις τους.