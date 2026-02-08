Ο φετινός Λεβαδειακός έμοιαζε ασταμάτητος, όμως ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που κατάφερε να του «κόψει τα φτερά». Οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-2 στο Παγκρήτιο και έγιναν η πρώτη ομάδα εκτός Big-4 που νικά τους Βοιωτούς τη σεζόν 2025/26.

Μέχρι και το παιχνίδι της 8ης Φεβρουαρίου, ο Λεβαδειακός έτρεχε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τις μοναδικές του ήττες να έχουν έρθει αποκλειστικά από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ, όμως, βρήκε τον τρόπο να τον σταματήσει, βάζοντας φρένο στη φόρα που είχε αποκτήσει το σύνολο της Βοιωτίας.

Η τελευταία ήττα ήταν πριν 70 μέρες και στο παιχνίδι Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, με τους «Θεσσαλονικείς» να είναι η τελευταία ομάδα που παίρνει θετικό αποτέλεσμα, πριν το εντυπωσιακό σερί.

Αναλυτικά το εκπληκτικό αήττητο σερί του Λεβαδειακού

03/12 Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3 (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

(Κύπελλο Ελλάδας Betsson) 07/12 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός 1-1 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 13/12 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 22/12 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 11/01 Λεβαδειακός – Βόλος 3-1 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 14/01 Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0 (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

(Κύπελλο Ελλάδας Betsson) 19/01 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 25/01 Άρης – Λεβαδειακός 2-2 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 01/02 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 3-1 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 04/02 ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1 (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

Αναλυτικά οι φετινές ήττες του Λεβαδειακού

14/09 Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 27/09 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 30/11 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3 (Stoiximan Super League)

(Stoiximan Super League) 08/02 ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2 (Stoiximan Super League)