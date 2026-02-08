Μετά την ήττα της από τη Φενέρμπαχτσε με 79-77 στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος, η Γαλατασαράι εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την απομάκρυνση του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και της επικεφαλής διαιτητή.

Η αναμέτρηση είχε δραματική εξέλιξη, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να ευστοχεί σε μεγάλο τρίποντο για το 77-75, αλλά ο Γουέιντ Μπάλντουιν να δίνει τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε με καλάθι στα τρία τελευταία δευτερόλεπτα, διαμορφώνοντας το τελικό 79-77.

Η Γαλατασαράι δεν έκρυψε την οργή της για τις αποφάσεις των διαιτητών, εκδίδοντας επίσημο κείμενο προς την ομοσπονδία και ζητώντας την άμεση αντικατάσταση των υπευθύνων της διαιτησίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και αμεροληψία στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση αναφέρει:

“Στην 19η εβδομάδα του Τουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, ο αγώνας που παίξαμε εναντίον της Φενερμπαχτσέ εκλάπη ανοιχτά από την ομάδα διαιτητών που όρισε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, λόγω της εξαιρετικά ανεπαρκούς απόδοσής τους, της τεταμένης και μεροληπτικής στάσης τους από την έναρξη μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς και της ασυνεπούς διαιτησίας τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι προσβλητικές και αντιαθλητικές φωνές από τις κερκίδες αγνοήθηκαν. Στον αντίπαλό μας σφυρίζονταν εύκολα φάουλ, ενώ τα φάουλ σε βάρος της ομάδας μας δεν δόθηκαν. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη αδικίας και διπλών στάνταρ.

Σε αυτό το σημείο, αναμένουμε από τις αρχές της Ομοσπονδίας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση απομάκρυνση του Ρετσέπ Ανκαραλί, ο οποίος είναι επί του παρόντος επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και είναι γνωστός για την αντιπάθειά του προς τη Γαλατασαράι, καθώς και της επικεφαλής διαιτητή Οζλέμ Γιαλμάν από τα γήπεδα μπάσκετ, καθώς είναι σαφές ότι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους σωστά”.