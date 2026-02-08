Η Αλ Γουάσλ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ρουί Βιτόρια, σχεδόν έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο 55χρονος Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει στην περιοχή, όπου είχε προηγουμένως καθοδηγήσει την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2019-2020.

Ο Βιτόρια αναλαμβάνει τη θέση του Μεσούτ Μεράλ, που βρισκόταν στον πάγκο της Αλ Γουάσλ το προηγούμενο δίμηνο, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ο έμπειρος τεχνικός ευχαρίστησε δημόσια τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για τη στήριξη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι φεύγει με «καθαρή συνείδηση».

Η Αλ Γουάσλ γίνεται η ενδέκατη ομάδα στην καριέρα του Βιτόρια, καθώς πέρα από τον Παναθηναϊκό και την Αλ Νασρ, ο Πορτογάλος έχει εργαστεί σε συλλόγους όπως η Μπενφίκα, η Γκιμαράες, η Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ είχε και θητεία στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Η εμπειρία του σε διαφορετικά πρωταθλήματα αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα των ΗΑΕ στο επόμενο διάστημα.