Ο Παύλος Παντελίδης σκόραρε στο 94′ για τον Παναθηναϊκό, αλλά το γκολ του επιθετικού των «πράσινων» ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Η φάση εξετάστηκε στο VAR, όπου φάνηκε πως ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Δείτε την φάση:
Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση και των κυριακάτικων αγώνων της 20ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ νωρίς στο παιχνίδι και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν με επιτυχία το προβάδισμά τους, αντέχοντας στην πίεση των γηπεδούχων. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο […]
Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» με γκολ του Ταμπόρδα (7′).
Ο Παντελίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού στο 94', αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ