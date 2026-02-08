Ο Παύλος Παντελίδης σκόραρε στο 94′ για τον Παναθηναϊκό, αλλά το γκολ του επιθετικού των «πράσινων» ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η φάση εξετάστηκε στο VAR, όπου φάνηκε πως ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Δείτε την φάση:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Η Σώτη Τριανταφύλλου στο Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα