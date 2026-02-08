Ο χρυσός και ο άργυρος σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη την Παρασκευή, έπειτα από μία από τις πιο ταραχώδεις εβδομάδες στις αγορές πολύτιμων μετάλλων των τελευταίων ετών. Ο χρυσός ενισχύθηκε πάνω από 3%, φθάνοντας κοντά στα 4.950 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 5-7% στα 74-76 δολάρια ανά ουγγιά. Η άνοδος αποδόθηκε σε επενδυτές που αναζήτησαν ευκαιρίες μετά τη δραματική πτώση που είχε διαγράψει εβδομάδες κερδών.

Η ανάκαμψη ήρθε καθώς οι αγορές αξιολογούσαν ένα ελαφρώς ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισαν οι έμμεσες πυρηνικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο τους την Παρασκευή. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «μια καλή αρχή», με τις δύο πλευρές να εκφράζουν πρόθεση συνέχισης των επαφών.

Παρά τη βελτίωση της Παρασκευής, και τα δύο μέταλλα παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος για την εβδομάδα. Ο άργυρος κατευθυνόταν προς πτώση άνω του 12%, μετά την απώλεια 18% της προηγούμενης εβδομάδας — τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 2011. Από το ιστορικό υψηλό των περίπου 121 δολαρίων ανά ουγγιά στις 29 Ιανουαρίου, έχει χάσει πάνω από 40%, σχεδόν εξαλείφοντας τα κέρδη του για το 2026.

Ο χρυσός εμφάνισε πιο ανθεκτική πορεία, καταγράφοντας μικρή εβδομαδιαία άνοδο, παρά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από το 1983 στις 31 Ιανουαρίου, όταν υποχώρησε πάνω από 9%. Το πολύτιμο μέταλλο είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.594 δολάρια ανά ουγγιά λίγες ημέρες νωρίτερα, ενισχυμένο από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Η έντονη μεταβλητότητα προκλήθηκε από τον διορισμό του Kevin Warsh από τον Πρόεδρο Donald Trump ως επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η επιλογή αυτή αναστάτωσε τις αγορές, καθώς ο Warsh είναι γνωστός για τη σκληρή στάση του στη νομισματική πολιτική. Η ανακοίνωση ενίσχυσε απότομα το δολάριο, οδηγώντας επενδυτές με μόχλευση σε ταχεία ρευστοποίηση θέσεων.

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο εμπορευμάτων στον κόσμο αύξησε την Πέμπτη, για τρίτη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, τις απαιτήσεις περιθωρίων ασφάλισης για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και αργύρου, με ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής. Τα αρχικά περιθώρια για τον χρυσό αυξήθηκαν στο 9% από 8%, ενώ για τον άργυρο στο 18% από 15%.

Εκτιμήσεις αναλυτών και προοπτικές

Το χρηματιστήριο επικαλέστηκε την ανάγκη διαχείρισης κινδύνων εν μέσω εξαιρετικής μεταβλητότητας. Από τις 13 Ιανουαρίου, το CME υπολογίζει τα περιθώρια ασφάλισης ως ποσοστό της αξίας του συμβολαίου, αντί για σταθερά ποσά σε δολάρια, ώστε να προσαρμόζονται αυτόματα στις διακυμάνσεις των τιμών.

Αναλυτές της Sucden Financial επισήμαναν ότι οι τιμές του αργύρου έχουν εισέλθει «σε μια φάση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κινήσεις κεφαλαίων», με τις διακυμάνσεις να καθοδηγούνται περισσότερο από την κερδοσκοπία παρά από τη φυσική προσφορά και ζήτηση. Παράλληλα, η JPMorgan διατήρησε την εκτίμησή της για κατώτατη τιμή στα 75-80 δολάρια ανά ουγγιά, εκτιμώντας πως το μέταλλο «δεν είναι πιθανό να χάσει εντελώς τα πρόσφατα κέρδη του».