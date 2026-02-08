Ο Charles Leclerc περιέγραψε λεπτομερώς την τεράστια πρόκληση που έχει αναλάβει η Ferrari στο πλαίσιο των νέων κανονισμών για τις μονάδες ισχύος, περιγράφοντάς τες ως τις «μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της F1 ».

Οι νέοι κανονισμοί του αθλήματος έχουν εισαγάγει ριζικές αλλαγές στη μονάδα ισχύος, με την αφαίρεση της MGU-H και την αύξηση της ισχύος της MGU-K από 120kW σε 350kW.

Για φέτος, οι μονάδες ισχύος διαθέτουν αναλογία 50-50 μεταξύ ηλεκτρικής ισχύος και εσωτερικής καύσης, αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική κίνηση προς την ηλεκτροκίνηση.

«Νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν συμβεί στην ιστορία της F1, οπότε ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό για αυτόν τον λόγο», δήλωσε ο Λεκλέρκ.

«Από τότε που έφτασα στη F1, έχω κάνει μια μεγάλη τεχνική αλλαγή από το 2021 στο 2022, αλλά αυτό (οι νέοι κανονισμοί) δεν είναι κάτι τέτοιο. Πρέπει να ξαναμάθουμε τα περισσότερα προγράμματα. Πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα πολύ καλύτερα για να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο.»

Η Ferrari έχει επενδύσει σημαντικό χρόνο στους νέους κανονισμούς της F1 και στο νέο της μονοθέσιο, το SF-26, με την αεροδυναμική ανάπτυξη του περσινού μονοθεσίου να έχει σταματήσει στα τέλη Απριλίου.