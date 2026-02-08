Αποκαλυπτική είναι η πανελλαδική έρευνα της NIQ SinoMobility Compass Greece 2025 που δείχνει ότι οι Ελληνες στρέφονται στα μοντέλα από την Κίνα. Συγκεκριμένα στην έρευνα που συμμετείχαν 1.562 Έλληνες ιδιοκτήτες αυτοκινήτου ηλικίας 18 έως 70 ετών δείχνει ότι η παρουσία των κινεζικών brands εκτιμάται πως θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς συνδέονται ολοένα και περισσότερο με τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση και ανταγωνιστικές προτάσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, επτά στους δέκα Έλληνες οδηγούς αναμένουν ότι τα κινεζικά brands θα αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά μέσα στην επόμενη πενταετία. Οι συμμετέχοντες αποδίδουν αυτή την προοπτική στον συνδυασμό τιμής, τεχνολογικού εξοπλισμού και λύσεων ηλεκτροκίνησης που προσφέρουν τα συγκεκριμένα οχήματα.

Η έρευνα δείχνει ότι το 35% των συμμετεχόντων της έρευνας εμφανίζει ήδη δείκτη υιοθεσίας για κινεζικά brands, ενώ το 34% δηλώνει πως είναι ενεργό να εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς ενός κινέζικου αυτοκινήτου στο μέλλον.

69% συμφωνούν ότι η αγορά κινεζικού αυτοκινήτου σημαίνει «Καλό Deal»

Περισσότεροι από 7 στους 10 δηλώνουν ανοικτοί – σε μικρό ή μεγάλο βαθμό – στο ενδεχόμενο μελλοντικής αγοράς

3–4 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν διατεθειμένοι να επιλέξουν κινεζικά μοντέλα ακόμη και με τιμή €2.000–€10.000 υψηλότερη από εναλλακτικές προσφορές

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα κινεζικά brands δεν αξιολογούνται πλέον μόνο ως “χαμηλού κόστους” επιλογές, αλλά εισέρχονται σταδιακά στο πεδίο του value-for-money.