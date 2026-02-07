Οι εξελίξεις «τρέχουν» στη Μονακό, με την «Équipe» να αναφέρει πως η εξαγορά της ομάδας από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με σκοπό να επιστρέψει η σταθερότητα στις τάξεις του οργανισμού.

Παράλληλα, όπως τονίζει το «BeBasket», ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετωπίζει καθυστερήσεις με τους μισθούς του και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λίγο, αφού δεν πρόκειται να σταματήσει τους παίκτες του συλλόγου σε περίπτωση που προχωρήσουν σε απεργία λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους.

Συνεπώς, γίνεται εύκολα κατανοητό πως η κατάσταση είναι… έκρυθμη αυτή την στιγμή στη Μονακό, με την εξαγορά από το Πριγκιπάτο να είναι αναγκαία ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης είναι ένα από τα μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Ο πρώην θρύλος του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις μισθών την περασμένη σεζόν, περιμένει πολυάριθμες πληρωμές στον λογαριασμό του, σε σημείο που η επιστροφή του στην Ελλάδα συζητείται τακτικά εσωτερικά, ειδικά επειδή η οικογένειά του εξακολουθεί να διαμένει εκεί.

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας φέρεται να μην προσπάθησε να αποτρέψει τους παίκτες του όταν σκέφτηκαν να απεργήσουν. Το αντίθετο μάλιστα: σύμφωνα με την L’Équipe, μάλιστα έδειξε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα εάν η απεργία προχωρήσει.

Σε θεσμικό επίπεδο, η L’Équipe αναφέρει ότι το σχέδιο εξαγοράς από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με πιθανή εμπλοκή του ομίλου Monte-Carlo Société des Bains de Mer (64,21% ανήκει στο κράτος του Μονακό), η οποία ακολουθεί το τμήμα μπάσκετ της Μονακό».