Η επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελου Μαρινάκη, των Προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, του Προέδρου του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού Μιχάλη Κουντούρη, μελών της Διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σύσσωμου του ποδοσφαιρικού τμήματος, όλων των τμημάτων των Ερυθρόλευκων, καθώς και πλήθους κόσμου.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Δήμου Πειραιά, στην πλατεία Θυμάτων Θύρας 7, από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον Δήμαρχο Δάφνης – Υμηττού Νικόλαο Τσιλίφη, τον Δήμαρχο Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη Κωνσταντίνο Μαραγκάκη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού Πειραιώς, Ιωάννη Γκαϊτατζή. Στεφάνι κατέθεσε και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά.

Την τελετή πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά, για την οικογένεια του Ολυμπιακού και για όλους τους Έλληνες φιλάθλους. 45 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα της Θύρας 7, δεν ξεχνάμε ποτέ τα 21 θύματα και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους.

Ταυτόχρονα, η σκέψη μας αυτές τις ημέρες είναι και στα 7 νέα παιδιά του ΠΑΟΚ που χάθηκαν πρόσφατα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην ομάδα τους, με την ελπίδα ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα ξανασυμβούν ποτέ σε Έλληνες φιλάθλους.

Ως Ολυμπιακός και ως Πειραιάς, το παράπονό μας παραμένει ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι υπεύθυνοι και δεν αποδόθηκαν ποτέ οι ευθύνες για το δυστύχημα της Θύρας 7. Αυτό πικραίνει όχι μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και ολόκληρη την πόλη μας.

Σήμερα, η παρουσία τόσο πολλών ανθρώπων, ανέδειξε πόσο βαθιά έχει χαραχθεί αυτή η στιγμή στις καρδιές όλων μας. Η μνήμη των θυμάτων μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, συγκινώντας όλους εμάς στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό.

Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να τιμά τη μνήμη τους στο διηνεκές.

Δεν τους ξεχνάμε ποτέ».

Στο Μνημείο του Δήμου Πειραιά, παρευρέθηκαν επίσης: ο Βουλευτής Β΄ Πειραιώς, Ιωάννης Τραγάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, φορείς της πόλης και πλήθος κόσμου.