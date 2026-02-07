Το Περιστέρι Betsson παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και επικράτησε με άνεση του Ηρακλή με 92-74, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας στις νίκες με εμφατικό τρόπο.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Θεσσαλονικείς, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και συνδυάζοντας ουσία και θέαμα. Με αυτή τη νίκη, οι Περιστεριώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-9, φτάνοντας τον Ηρακλή στη βαθμολογία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τον Ηρακλή να προηγείται προσωρινά με δύο πόντους, χάρη σε καλάθια του Φάντερμπερκ (11-13). Από εκείνο το σημείο, ωστόσο, το Περιστέρι ανέβασε στροφές, βελτίωσε αισθητά την επιθετική του λειτουργία και, με πρωταγωνιστές τους Νίκολς, Χάρις και Παπαδάκη, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (21-13).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μουράτος πήρε την κατάσταση στα χέρια του, τρέχοντας προσωπικό σερί 7-0 που έστειλε τους γηπεδούχους στο +15 (28-13). Παρά τις προσπάθειες των Φάντερμπερκ, Φόρμαν και Στρονγκ να μειώσουν τη διαφορά, το Περιστέρι διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (42-33).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η διαφορά ανέβηκε γρήγορα στους 20 πόντους (67-47), με τον Σμιθ να μειώνει για τον Ηρακλή στο τέλος της τρίτης περιόδου (67-49). Στο τελευταίο δεκάλεπτο η εικόνα δεν άλλαξε, καθώς το Περιστέρι κράτησε με άνεση τη διψήφια διαφορά και έφτασε χωρίς άγχος στην τελική επικράτηση με 92-74