Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 90-78 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν ανταγωνιστικοί για τρία δεκάλεπτα, όμως με μπροστάρηδες τους Μέλβιν και Μουρ, ο «Δικέφαλος» ανέβασε στροφές στο τελευταίο κομμάτι και «κλείδωσε» το ματς χωρίς να πιεστεί στο φινάλε.
Για την ομάδα του Ζντοβτς ξεχώρισε ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά (4/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα), ενώ ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε 17 πόντους (7/9 δίποντα) και 7 ριμπάουντ. Πολύπλευρη ήταν και η παρουσία του Μπριν Ταϊρί, που σημείωσε double-double με 11 πόντους και 12 ασίστ, μαζί με 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.
Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και παρουσίασε καλό πρόσωπο τόσο στην αρχή όσο και μετά την ανάπαυλα, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό σε βάθος χρόνου. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις 11 νίκες και παραμένει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ενώ οι Ροδίτες συνεχίζουν την προσπάθειά τους για αποτελέσματα που θα τους εξασφαλίσουν την παραμονή.
Η αναμέτρηση
Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στον αγώνα, με τους παίκτες του Λυκογιάννη να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Οι φιλοξενούμενοι από τη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν έντονα παράπονα στον Ζντοβτς για την αρχική τους άμυνα, με το σκορ να φτάνει στο 19-6 λίγο μετά τα μισά της πρώτης περιόδου.
Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στη συνέχεια του δεκαλέπτου, μειώνοντας με σερί 3-9 και πλησιάζοντας στους επτά πόντους (22-15). Η πίεση των ασπρόμαυρων συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, όταν κράτησαν τον Κολοσσό χωρίς σκορ για τα πρώτα 3’30’’ και με επιμέρους 8-0 πέρασαν μπροστά (22-23).
Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ρυθμό και εκτόξευσαν το προβάδισμά τους στο +12 (27-39), φτάνοντας σε επιμέρους σκορ 5-28 από το 22-11. Ο Κολοσσός όμως κατάφερε να μειώσει πριν από το ημίχρονο, περιορίζοντας τη διαφορά στους οκτώ πόντους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σκορ 36-44.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά, μειώνοντας σε 45-48, αλλά ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 2-10 για το 47-58 στο 25’. Οι Ροδίτες κράτησαν το ενδιαφέρον ζωντανό μειώνοντας τη διαφορά στο 59-65 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Η τελευταία περίοδος όμως αποδείχθηκε περίπατος για τον ΠΑΟΚ, που αξιοποίησε το βάθος του πάγκου του. Η ομάδα του Ζντοβτς δεν αντιμετώπισε προβλήματα σε επίθεση και άμυνα, φτάνοντας σε νίκη χωρίς άγχος.
Διαιτητές: Καπράνος, Μαγκλογιάννης, Λεβεντάκος
Δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90