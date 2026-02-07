Στη Φλαμένγκο αντιλαμβάνονται πως μια τέτοια εξέλιξη εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και γι’ αυτό δηλώνουν έτοιμοι να τον υποδεχθούν ξανά, προσφέροντάς του το κατάλληλο περιβάλλον για να πρωταγωνιστήσει εκ νέου στο «Μαρακανά». Ο Βραζιλιάνος άσος, που αποχώρησε από τον σύλλογο το 2017, διανύει μία απαιτητική φάση στην καριέρα του, αντιμετωπίζοντας αμφισβήτηση και αγωνιστικές δυσκολίες στη Μαδρίτη. Στο Ρίο, ωστόσο, θεωρούν πως σε περίπτωση επιστροφής θα βρει ξανά τη στήριξη και την αποθέωση που χρειάζεται, ώστε να αναδειχθεί και πάλι σε ηγέτη και αγαπημένο είδωλο της εξέδρας.

Η Φλαμένγκο δείχνει διατεθειμένη να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του Βινίσιους Ζούνιορ, με τον Ζοζέ Μπότο, διευθυντή ποδοσφαίρου του συλλόγου, να αφήνει ανοιχτό το συγκεκριμένο σενάριο. Μετά την επιστροφή του Λούκας Πακετά στο ρόστερ, οι άνθρωποι της ομάδας του Ρίο ντε Τζανέιρο δεν κρύβουν τη φιλοδοξία τους για ακόμη μία ηχηρή κίνηση , έχοντας πλέον στραμμένο το βλέμμα τους στον Βινίσιους.

Ο Ζοζέ Μπότο ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του κατά την παρουσίαση του Πακετά:

«Το συμβόλαιό του πλησιάζει στο τέλος, μου έστειλε ένα όμορφο δώρο, μια φανέλα με αφιέρωση. Μπορείς να παλέψεις για τέτοιου είδους παίκτες μόνο όταν πραγματικά θέλουν να έρθουν. Εξαρτάται περισσότερο από τον Βίνι παρά από εμάς. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για τον Βίνι».

Ο Βινίσιους ολοκληρώνει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο του 2027, όταν θα πλησιάζει τα 27 του χρόνια και θα έχει συμπληρώσει πάνω από μία δεκαετία στη «βασίλισσα». Είναι η στιγμή για αλλαγή περιβάλλοντος; Ο Μπότο γνωρίζει ότι τότε θα υπάρχει ανοιχτό παράθυρο:

«Το συμβόλαιο πλησιάζει στο τέλος του, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε τίποτα στη Ρεάλ Μαδρίτης», υποστηρίζει το στέλεχος της Φλαμένγκο.

Ο Πακετά, από την πλευρά του, απέρριψε προτάσεις από σημαντικούς συλλόγους της Premier League, καθώς η επιθυμία του ήταν να φορέσει ξανά τη φανέλα της Φλαμένγκο, όπως τόνισαν τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπότο στην παρουσίασή του:

«Χωρίς τον Πακετά, αυτή η μεταγραφή θα ήταν αδύνατη, όσο χρήμα κι αν είχαμε. Χωρίς τη δική του θέληση, χωρίς όσα έκανε για να βρίσκεται σήμερα εδώ, και χωρίς τη βοήθεια της ομάδας του, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Αυτό δείχνει πόσο αγαπά τη Φλαμένγκο, πόσο πολύ ήθελε να επιστρέψει. Με αυτό το ποσό, υπήρχαν 10 έως 15 σύλλογοι στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να τον αποκτήσουν».