Σε μια ιδιαίτερα αμφισβητούμενη φάση από τον αγώνα Παρτίζαν – Παναθηναϊκός, ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο για την απόφαση των διαιτητών, που αφορούσε τον Κώστα Σλούκα. Ο γκαρντ της Ζαλγκίρις, ο οποίος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, αναφέρθηκε στο Twitter (X) για την φάση, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε γίνει παράβαση υπέρ της Παρτίζαν.

Η διαμαρτυρία του Φρανσίσκο επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι ο προπονητής της Παρτίζαν, Ζοάν Πεναρόγια, δέχθηκε τεχνική ποινή για την έντονη αντίδρασή του. Ο Φρανσίσκο έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν το σφυρίζουν ποτέ στον Σλούκα», εκφράζοντας έτσι την απογοήτευσή του για την αδικαιολόγητη επιείκεια των διαιτητών σε αυτή τη φάση.