Ο Κέντρικ Ναν απάντησε σε δημοσίευμα στο Instagram που ανέφερε ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενδέχεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της EuroLeague.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μετακινήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/2) από τους Φοίνιξ Σανς στους Μιλγουόκι Μπακς, με την αποδέσμευσή του να ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς η επιστροφή του στη Γηραιά Ήπειρο θεωρείται πολύ πιθανή.

Σε δημοσίευμα του Eurohoops στο Instagram αναφερόταν ότι ο Χέιζ-Ντέιβις σκοπεύει να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης επιστρέφοντας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, Κέντρικ Ναν, σχολίασε την ανάρτηση γράφοντας: «Έλα φίλε, καταλαβαίνω ότι κέρδισες τον τίτλο του MVP στους περσινούς τελικούς, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια σε αυτά, με όλο τον σεβασμό».