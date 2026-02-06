Η πρωτεύουσα θα αποτελέσει το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ το τριήμερο 22 έως 24 Μαΐου, φιλοξενώντας τη μεγαλύτερη διοργάνωση της Euroleague. Το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων είναι ιδιαίτερα αυξημένο, με πολλούς να ελπίζουν στην παρουσία και των δύο ελληνικών ομάδων στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, έντονη είναι η αναμονή και για τη διάθεση των εισιτηρίων, με την προπώληση να αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις, συγκεκριμένα στις 11 και 26 Φεβρουαρίου, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Όσον αφορά τις τιμές, αυτές θα κυμαίνονται από 399 έως 952 ευρώ.