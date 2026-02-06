Η Μπαρτσελόνα δυσκολεύτηκε για μεγάλο διάστημα απέναντι στη μαχητική Μπασκόνια, αλλά κατάφερε να φύγει νικήτρια με 97-91 στην 27η αγωνιστική της EuroLeague, εκμεταλλευόμενη την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία.

Με τη νίκη αυτή, οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 17-10 και συνεχίζουν να διεκδικούν το πλεονέκτημα έδρας, ενώ η Μπασκόνια υποχώρησε στο 9-18, στη 16η θέση. Ξεχώρισαν για τη Μπαρτσελόνα οι Σενγκέλια και Πάρα με 16 πόντους έκαστος, ενώ για τους γηπεδούχους οι Ντιακιτέ (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Λουαού-Καμπαρό (12 πόντοι, 5 ασίστ).

Η Μπασκόνια ξεκίνησε δυνατά, χτίζοντας διαφορά έως και +13 (25-12), αλλά η Μπαρτσελόνα μείωσε στο 27-17 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στη δεύτερη περίοδο, οι Καταλανοί μείωσαν ακόμη και στον πόντο (32-31), όμως οι γηπεδούχοι κράτησαν το +3 στο ημίχρονο (51-48).

Στην επανάληψη, η Μπαρτσελόνα ανέβασε την απόδοσή της, πήρε προβάδισμα με σερί 10-0 και έφτασε στο +8 (68-76, 30′). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπασκόνια προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά την πίεση και πανηγύρισαν το τελικό 97-91.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 51-48, 68-76,