Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε χαμηλούς τόνους, παρά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» τόνισε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη EuroLeague, αναφερόμενος μάλιστα ως παράδειγμα στη νίκη της Παρτίζαν απέναντι στον Παναθηναϊκό.

«Φαινόταν ως ένα εύκολο ματς, αλλά κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Ήταν μία καλή βραδιά για εμάς, για τον κόσμο, για τους παίκτες. Οι παίκτες κυριάρχησαν στο παρκέ, έχουν το ταλέντο να διαχειρίζονται τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Ο μόνος στόχος που μπορούμε να θέσουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο ματς και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει την άλλη. Η Παρτίζαν δεν είχε καμία πιθανότητα, αλλά πάλεψε το ματς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποφέρουμε Πρέπει να παλεψεις γι’ αυτό», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.