Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Βίρτους, δείχνοντας εξαιρετικό πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ, με την επιθετική του παραγωγικότητα να ξεχωρίζει. Στο παιχνίδι για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, οι «ερυθρόλευκοι» κυριαρχούν πλήρως, φτάνοντας τους 89 πόντους ήδη με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, την ώρα που έχουν περιορίσει τους Ιταλούς μόλις […]