LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83: Οι Ισραηλινοί «έπαιξαν» με την φωτιά, αλλά πήραν την νίκη
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να φύγει νικήτρια με 83-82 από την κατάμεστη Μπεογκράτσκα Αρένα, στην 27η αγωνιστική της EuroLeague, παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε στα τελευταία 2 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε φτάσει στο +7 (76-83) λίγο πριν τη λήξη, αλλά η αστοχία των Νίκολα Κάλινιτς, Τζόρνταν Νουόρα […]
Η βαθμολογία της Euroleague μετά την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Βίρτους
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 109-77 της Βίρτους και επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στο 17-9 στη βαθμολογία, έχοντας ακόμα να δώσει το παιχνίδι με τη Φενέρ, ενώ οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 12-15. Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85 Χάποελ Τελ Αβίβ – […]
Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: «Πάρτι» στο ΣΕΦ με καλεσμένους τους Ιταλούς
Την πιο πειστική και ολοκληρωμένη εμφάνισή του στη φετινή EuroLeague πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, διαλύοντας τη Βίρτους Μπολόνια με το εκκωφαντικό 109-77 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και επιστρέφοντας εμφατικά στις νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σαφώς πιο συγκεντρωμένοι και βελτιωμένοι σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι στο Ντουμπάι, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και μετατρέποντας […]
Βιλερμπάν – Αρμάνι 76-77: Βήμα δεκάδας για το Μιλάνο στη Λιόν
Η Βιλερμπάν πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με την Αρμάνι Μιλάνο να φεύγει νικήτρια με 76-77 και να κάνει σημαντικό άλμα προς τη δεκάδα της EuroLeague.
Ολυμπιακός – Βίρτους: «Καταιγιστικός» πριν το φινάλε, άγγιξε τους 100 πόντους από το τρίτο δεκάλεπτο
Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Βίρτους, δείχνοντας εξαιρετικό πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ, με την επιθετική του παραγωγικότητα να ξεχωρίζει. Στο παιχνίδι για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, οι «ερυθρόλευκοι» κυριαρχούν πλήρως, φτάνοντας τους 89 πόντους ήδη με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, την ώρα που έχουν περιορίσει τους Ιταλούς μόλις […]