Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 109-77 της Βίρτους και επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στο 17-9 στη βαθμολογία, έχοντας ακόμα να δώσει το παιχνίδι με τη Φενέρ, ενώ οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 12-15.

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν – Μονακό 91-82

Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92

Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 76-77

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα