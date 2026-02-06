Τα μπράβο και τα χειροκρότημα που αξίζουν εισέπραξαν ο Χάρης Παυλίδης και η Εθνική πόλο Γυναικών κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε ότι μετά από μια εξαιρετική, αήττητη πορεία στη διοργάνωση, η Ελλάδα ηττήθηκε στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, νίκησε όμως άνετα την Ιταλία στον μικρό τελικό με 15-8 κι έτσι ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

> iframe>﻿</p><div style='min-height:275px;margin-bottom:30px' class='is-hidden-touch parent__div'><div class='adrow taneagr_adunit' id='300x250_m1'><script type='text/javascript'>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('300x250_m1'); });</script></div></div><div id='banner-ini'></div><div class='wrap_article_banner parent__div is-hidden-desktop' style='min-height:475px;padding-bottom: 20px'><div id='300x250_middle_1' style='min-height:250px;padding-bottom:15px' class='das-mmiddle'><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.display('300x250_middle_1')})</script></div></div><p>