Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να φύγει νικήτρια με 83-82 από την κατάμεστη Μπεογκράτσκα Αρένα, στην 27η αγωνιστική της EuroLeague, παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε στα τελευταία 2 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα του αγώνα.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε φτάσει στο +7 (76-83) λίγο πριν τη λήξη, αλλά η αστοχία των Νίκολα Κάλινιτς, Τζόρνταν Νουόρα και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν επέτρεψε την ανατροπή, με αποτέλεσμα η ομάδα του Κάτας να πανηγυρίσει ένα σημαντικό διπλό.

Με αυτή τη νίκη, η Μακάμπι ανέβηκε στο 12-15 στη βαθμολογία (7-6 εντός, 5-9 εκτός), παίρνοντας εκτός έδρας νίκη μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είδε το σερί τριών νικών του να σταματά και έπεσε στο 16-11 (10-4 εντός, 6-7 εκτός).

Τα Δεκάλεπτα: 21-23, 40-49, 67-65, 82-83.