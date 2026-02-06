Λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση 45 ετών από τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τίμησε τη μνήμη των 21 θυμάτων, πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης της Ευρωλίγκας με τη Βίρτους Μπολόνια.

Οπαδοί του Ολυμπιακού στόλισαν το πέταλο της Θύρας 7 με δύο μεγάλα πανό που απεικόνιζαν τα πρόσωπα των θυμάτων, ενώ η ομάδα ακολούθησε με τη δική της συμβολική κίνηση.

Η διοίκηση, οι παίκτες και όλο το τεχνικό τιμ κατέθεσαν λουλούδια μπροστά στη Θύρα 7 πάνω σε ένα μαύρο πανό αφιερωμένο στη μνήμη της τραγωδίας. Το ΣΕΦ αποθέωσε τη στιγμή, ενώ οι παρευρισκόμενοι φώναξαν τιμώντας τις 21 χαμένες ψυχές των φίλων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Την Κυριακή (8/2), ημέρα που συμπληρώνονται 45 χρόνια από το δυστύχημα, θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στο «Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ”.