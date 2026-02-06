Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα από την Παρτίζαν στην 27η αγωνιστική της EuroLeague, σε έναν αγώνα όπου οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να βρουν ρυθμό και τα πάντα πήγαν στραβά. Μια απογοητευτική βραδιά στο Βελιγράδι, με αρνητική εξέλιξη για την ομάδα.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έκανε πολλά λάθη και αστόχησε σε κρίσιμα σουτ. Ο Τούρκος προπονητής συνεχάρη την Παρτίζαν για τη δίκαιη νίκη της.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αταμάν συνέχισε να επισημαίνει τα λάθη της ομάδας του, αναλύοντας τη δυσκολία της ήττας.

«Η Παρτίζαν έπαιξε πολύ physical. Δεν είχαμε απαντήσεις για αυτό. Ίσως φταίει πως μόλις ήρθαμε από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Βετεράνοι όπως οι Κώστας Σλούκας και Τζέριαν Γκραντ έχασαν πολύ ενέργεια και τα έδωσαν όλα. Ο Κέντρικ Ναν επίσης δεν ήταν μαζί μας. Δεν είχαμε άλλες λύσεις. Χάσαμε πολλά σουτ. Στην άμυνα δε βάλαμε ενέργεια. Η Παρτίζαν άξιζε να νικήσει. Όλες οι ομάδες έτσι είναι στην EuroLeague. Χάνουν και κερδίζουν. Όλες οι ομάδες είναι στην ίδια κατάσταση. Θα συνεχίσουμε προς τους στόχους μας. Δεν είμαστε οι μόνοι που χάνουμε στην πρώτη 8αδα».

Για την επιστροφή του Κέντρικ Ναν: «Δεν ξέρω για τον Ναν, περιμένουμε κάθε εβδομάδα να επιστρέψει».

Για την εμφάνιση του Σορτς: «Κάναμε πολλά λάθη, χωρίς τον Ναν και με κακή εμφάνιση των Σλούκα και Γκραντ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Χάσαμε πολλά σουτ με τους Οσμάν και Χουάντσο. Ο Σορτς έβαλε 21 πόντους, οι οποίοι όμως δεν έκαναν τη διαφορά».

Για το φάουλ του Ρογκαβόπουλου: «Έτσι είναι το μπάσκετ. Ήταν πολύ συναισθηματικός εκείνη την ώρα. Επίσης, δεν παίζαμε καλά, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις».

