Ο Σάσα Βεζένκοβ μπήκε με το… πόδι στο γκάζι στην εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του.

Έχοντας «προίκα» την εξαιρετική του παρουσία μέσα στον Ιανουάριο, που του χάρισε και τον τίτλο του MVP του μήνα –βραβείο που παρέλαβε πριν το τζάμπολ από τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο– ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και απέναντι στους Ιταλούς.

Στο πρώτο μέρος, σε 12 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα συμμετοχής, μέτρησε 15 πόντους με 5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 20 μονάδες στο PIR και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.