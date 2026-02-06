Η Εφές ξεκίνησε δυνατά, προηγούμενη με 20-12 χάρη σε καλάθια των Οσμάνι, Λόιντ και Ντόζιερ, αλλά η Ζάλγκιρις αντέδρασε άμεσα με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να μειώνει τη διαφορά (25-24) και να κρατά την ομάδα του σε κοντινή απόσταση. Ο Ντόζιερ βοήθησε την Εφές να προηγηθεί ξανά (30-26), ενώ ο Γκος και ο Τουμπέλις έδωσαν ώθηση στη Ζάλγκιρις, φέρνοντας την μπροστά με 39-41. Τελικά, η ομάδα της Τουρκίας έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 47-45 χάρη σε καλάθια του Λόιντ.

Στο δεύτερο μέρος, η Εφές ξέφυγε με ένα σερί 8-0 (55-45) χάρη στους Οσμάνι και Λόιντ, αλλά η Ζάλγκιρις απάντησε με επιμέρους 2-18, παίρνοντας ξανά προβάδισμα (57-63). Η Εφές με τρίποντα των Βάιλερ-Μπαμπ και Ντόζιερ μείωσε σε 65-67 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο.

Στην τέταρτη περίοδο, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ξανά με 76-71, αλλά η Ζάλγκιρις πέρασε μπροστά (76-77) με ένα επιμέρους 0-6. Κρίσιμα καλάθια από Χαζέρ και Λι κράτησαν την Εφές μπροστά (83-82), ενώ δύο χαμένες ευκαιρίες της Ζάλγκιρις έδωσαν την ευκαιρία στον Λόιντ να ευστοχήσει σε μεγάλο τρίποντο για το 86-82. Μαζί με Λι και Τζόουνς, οι παίκτες της Εφές «σφράγισαν» τη νίκη με 92-82.

Δεκάλεπτα: 25-24, 47-45, 65-67, 92-82