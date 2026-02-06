Ο οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης Γιουσέιν Μπολτ επειμένει ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα επιστρέψει «χωρίς αμφιβολία» στην κορυφή της Φόρμουλα 1.

Ο Χάμιλτον θα έχει να αντιμετωπίσει τους νέους κανονισμούς, τις νέες μονάδες ισχύος και φυσικά να δείξει ότι πέρσι ήταν απλά κακοτυχία στη Ferrari. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε ένα βάθρο σε Grand Prix το 2025, με τα καλύτερα αποτελέσματά του να είναι δύο φορές σε σπριντ, ένα εκ των οποίων ήταν μια νίκη στην Κίνα.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των δυσκολιών του Χάμιλτον την περασμένη σεζόν οφείλονταν στην προσαρμογή του σε μια τόσο διαφορετική ομάδα σε σύγκριση με τη Mercedes , με την οποία πέρασε 12 χρόνια.Στα 41 του χρόνια, η ηλικία δεν είναι υπέρ του Βρετανού, αλλά ο Μπολτ είναι πεπεισμένος ότι ο Χάμιλτον θα επιστρέψει στην κορυφή της F1.