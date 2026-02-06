Ο Κρίστιαν Χόρνερ δήλωσε ότι θα ενδιαφερόταν να επιστρέψει στην F1 μόνο αν ήταν με μια ομάδα που πιστεύει ότι μπορεί να είναι επιτυχημένη.

Ο Χόρνερ κατείχε τον ρόλο του επικεφαλής της ομάδας στη Red Bull για 20 χρόνια, προτού απομακρυνθεί από τη θέση λίγο μετά το Βρετανικό Γκραν Πρι πέρυσι.

Ο Horner φαίνεται να είναι και πάλι έτοιμος να επιστρέψει. Ο  52χρονος δεν αποκλείεται να έχει συνεργασία με την Alpine, αφού ο εκτελεστικός σύμβουλος Flavio Briatore επιβεβαίωσε ότι έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες μαζί του. ..

«Για μένα, αν επέστρεφα, θα είχα ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν που υποδύθηκα τα τελευταία 21 χρόνια περίπου.»

