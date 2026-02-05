Δημοφιλή
Εθνικές ομάδες πόλο: Τα 85 μετάλλια έφτασε η Ελλάδα σε Άνδρες και Γυναίκες – Αναλυτικά η λίστα
Η λίστα με όλα τα μετάλλια που έχουν κατακτήσει οι Εθνικές ομάδες πόλο της Ελλάδας. Τα 39 έχουν πανηγυρίσει οι Άνδρες 46 οι Γυναίκες.
Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague ύστερα από την επικράτηση της Παρτίζαν επί του Παναθηναϊκού στη Σερβία.
Αταμάν: «Παίξαμε άθλια – Η Παρτίζαν έπαιξε πολυ καλά, τους αξίζουν συγχαρητήρια»
Ο αγώνας με την Παρτίζαν ήταν για τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία να αξιοποιήσει τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να δημιουργήσει θετικό μομέντουμ στη δύσκολη φάση της σεζόν. Το τελικό αποτέλεσμα όμως ήταν ακριβώς το αντίθετο. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν μια απογοητευτική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και υπέστησαν μια βαριά ήττα από την Παρτίζαν […]
Γερμανικό «μπλόκο» της Μπάγερν στην Μονακό – 5η συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Σπανούλη
Η Μονακό παραμένει εγκλωβισμένη στα προβλήματά της και υπέστη την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της στην Euroleague, χάνοντας από την Μπάγερν Μονάχου με σκορ 91-82. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, που δυσκολεύεται να ανακάμψει, βλέπει το πλεονέκτημα έδρας να απομακρύνεται, καθώς η κακή της κατάσταση συνεχίζεται, εν μέρει λόγω εξωαγωνιστικών θεμάτων. Η Μπάγερν εκμεταλλεύτηκε την κακή κατάσταση […]
Απογοητευτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού και βαριά ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν
Μια σοκαριστική ήττα υπέστη ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατέρρευσε και ηττήθηκε με σκορ 78-62 από την Παρτίζαν, σπαταλώντας τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις δύο μέρες πριν. Οι «πράσινοι» ήταν τελείως εκτός ρυθμού, με εμφανή έλλειψη ενέργειας και συγκέντρωσης. Μετά την πρώτη περίοδο, η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν […]