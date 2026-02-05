Οι «πράσινοι» είχαν εξετάσει και την περίπτωση του Φρουκ της Ριέκα, η οποία εγκαταλείφθηκε, καθώς η κροατική ομάδα ζητούσε ποσά που άγγιζαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, οπότε ο Παναθηναϊκός έστρεψε την προσοχή του στον νεαρό παίκτη της Σλάβεν Μπελούπο.

Πριν από λίγες ημέρες ο Γιάγκουσιτς έδειχνε κοντά στο να μετακινηθεί στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως οι απαιτήσεις της Σλάβεν Μπελούπο – τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης 30% – δεν ικανοποιήθηκαν από την ομάδα του Ζάγκρεμπ και η μεταγραφή «πάγωσε», όπως ανέφεραν τα κροατικά ΜΜΕ.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες και προσπαθεί να κλείσει μια ιδιαίτερα απαιτητική συμφωνία, ελπίζοντας να πετύχει το στόχο του πριν λήξει η διορία των μεταγραφών.