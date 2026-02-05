Η Γαλατάσαραι επικράτησε με 3-1 της Ινσταμπούλσπορ για το Κύπελλο Τουρκίας, αλλά στην αναμέτρηση εκτυλίχθηκαν σοκαριστικές στιγμές που πάγωσαν όλους όσοι ήταν στον αγωνιστικό χώρο και εκείνους που παρακολουθούσαν το ματς.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Γαλατασαράι, Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μετά από εναέρια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και έχασε τις αισθήσεις του.

Εκείνη τη στιγμή επενέβη ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος είχε αρκετή ψυχραιμία και φρόντισε να χειριστεί με σωτήριο τρόπο την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο Γιλμάζ γύρισε τον Κουτουτσού στο πλάι και άνοιξε τον αεραγωγό του, για να αποτρέψει το γύρισμα της γλώσσας.

Δείτε βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή με τον Γιλμάζ

Barış Alper Yılmaz’ın, dili boğazına kaçan Ahmed Kutucu’ya hayati müdahale yaptığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/UCY6D2xHoM — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) February 5, 2026

Η επέμβαση του Γιλμάζ ήταν καθοριστική, καθώς ο Κουτουτσού ανέκτησε τις αισθήσεις του και κατόπιν μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.