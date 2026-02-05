Η Γαλατάσαραι επικράτησε με 3-1 της Ινσταμπούλσπορ για το Κύπελλο Τουρκίας, αλλά στην αναμέτρηση εκτυλίχθηκαν σοκαριστικές στιγμές που πάγωσαν όλους όσοι ήταν στον αγωνιστικό χώρο και εκείνους που παρακολουθούσαν το ματς.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Γαλατασαράι, Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μετά από εναέρια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και έχασε τις αισθήσεις του.

Εκείνη τη στιγμή επενέβη ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος είχε αρκετή ψυχραιμία και φρόντισε να χειριστεί με σωτήριο τρόπο την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο Γιλμάζ γύρισε τον Κουτουτσού στο πλάι και άνοιξε τον αεραγωγό του, για να αποτρέψει το γύρισμα της γλώσσας.

Δείτε βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή με τον Γιλμάζ

Η επέμβαση του Γιλμάζ ήταν καθοριστική, καθώς ο Κουτουτσού ανέκτησε τις αισθήσεις του και κατόπιν μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στα «15 ΛΕΠΤΑ» με τον Γιώργο Παπαχρήστο
Τελευταία Νέα