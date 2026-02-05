Γνωστή έγινε η 12άδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί για την αποψινή (5/2, 21:30) εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός τους Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, με τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις να βρίσκονται στη σύνθεση των «πράσινων».

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ πριν δύο βράδια στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει σε τροχιά τετράδας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.