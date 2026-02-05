Η περίοδος των ανταλλαγών στο NBA ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια κίνηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η τελευταία ημέρα της trade deadline ήταν γεμάτη εντυπωσιακές εξελίξεις και φημολογίες, με αρκετές ομάδες να προσπαθούν να αποκτήσουν τον ηγέτη των Μπακς. Από τον Δεκέμβριο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι φήμες για τον Γιάννη ήταν ασταμάτητες, με διάφορες ομάδες όπως οι Μαϊάμι Χιτ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς να εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενες για τη μεταγραφή του.

Οι Μαϊάμι Χιτ είχαν προτείνει ένα εντυπωσιακό πακέτο ανταλλαγής που περιλάμβανε και τον Τάιλερ Χίρο, ενώ οι Γουόριορς ήθελαν να εντάξουν τον Γιάννη δίπλα στον Στεφ Κάρι, προσφέροντας τον Κουμίνγκα και τον Ποτζιέμσκι. Η ομάδα της Νέας Υόρκης, οι Νικς, φέρεται να προσέφεραν τον Τζρου Χόλιντεϊ για να ενθαρρύνουν τον Γιάννη να αποδεχτεί την πρόταση.

Ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να παραμείνει στο Μιλγουόκι, την ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να γίνει παγκόσμιος σταρ και να κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2021. Ο back-to-back MVP της Λίγκας (2019 και 2020) θα συνεχίσει να ηγείται των Μπακς, παραμένοντας το κεντρικό πρόσωπο του οργανισμού.