Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, που ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου, έχει ξεκινήσει και στον Ατρόμητο ανεβάζουν στροφές για την ενίσχυση του ρόστερ.

Μετά την κίνηση για την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι από τον ΠΑΟΚ, οι Περιστεριώτες στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στον Σταύρο Πνευμονίδη του Ολυμπιακού. Όπως και στην περίπτωση του Γεωργιανού τερματοφύλακα, ο Ατρόμητος έχει καταθέσει πρόταση για τον εξάμηνο δανεισμό του 19χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο Πνευμονίδης αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ, με κύριο ρόλο στα άκρα της επίθεσης. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 12 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ με τον Ολυμπιακό Β στη Super League 2, ενώ έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και με την πρώτη ομάδα: δύο εμφανίσεις στη Stoiximan Super League απέναντι σε Αστέρα AKTOR (εντός) και ΝΠΣ Βόλο (εκτός), δύο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και μία στο Champions League, στο παιχνίδι με την Πάφο.

Στον Ολυμπιακό εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του νεαρού ποδοσφαιριστή ως δανεικού, προκειμένου να πάρει περισσότερες συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός Β έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή του στη Super League 2 και θα αγωνιστεί στα playoffs του νοτίου ομίλου χωρίς ιδιαίτερη βαθμολογική πίεση.