Τη νέα λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός. Νέα πρόσωπα είναι οι Αντίνο, Τετέι και Ερνάντεθ, εκτός έμειναν οι νεοαποκτηθέντες Σισοκό, Παντελίδης, Κοντούρης και Τσάβες.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο, Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή, Βύντρα.

Προς… διαζύγιο με Μλαντένοβιτς

Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς για τη λύση της συνεργασίας τους. Το συμβόλαιο του έμπειρου Σέρβου μπακ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ο παίκτης δεν υπολογίζεται και φαίνεται ότι απομένουν λεπτομέρειες για να αποτελέσει παρελθόν από το Τριφύλλι.