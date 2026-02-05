«Διαβολοβδομάδα» μέρος… δεύτερο στη Euroleague, με την έναρξη της 27ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις.
Ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να κεφαλοποιήσει τη μεγάλη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, αφού υπέστη βαριά ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Έτσι οι Πράσινοι έπεσαν στο 16-11, ενώ οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-18, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλά.
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η ομάδα του Ντουμπάι μετά τον Ολυμπιακό νίκησε και τη Ρεάλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε της Μονακό, με τη Βαλένθια να περνά από την έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ (88-88 κ.δ)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82
Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45
Αναντολού Έφες – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30