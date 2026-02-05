Η Μονακό παραμένει εγκλωβισμένη στα προβλήματά της και υπέστη την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της στην Euroleague, χάνοντας από την Μπάγερν Μονάχου με σκορ 91-82. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, που δυσκολεύεται να ανακάμψει, βλέπει το πλεονέκτημα έδρας να απομακρύνεται, καθώς η κακή της κατάσταση συνεχίζεται, εν μέρει λόγω εξωαγωνιστικών θεμάτων.

Η Μπάγερν εκμεταλλεύτηκε την κακή κατάσταση των Μονεγάσκων και ανέβηκε στο 12-15 στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, σημείωσε 30 πόντους, ενώ είχε 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Μαζί του, ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ πρόσφερε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Μπάγερν, ο Αντρέας Ομπστ ήταν εξαιρετικός, πετυχαίνοντας 19 πόντους και μοιράζοντας 4 ασίστ. Επίσης, ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς πρόσφερε 11 πόντους και 3 ασίστ σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Η Μπάγερν ξεκίνησε δυνατά και πήρε το προβάδισμα, ενώ η Μονακό αντέτεινε με συνεχείς ισοφαρίσεις. Τα πολλά λάθη των Μονεγάσκων εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι, χτίζοντας μια καλή διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Σπανούλη μείωσε τη διαφορά και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τον Νίκολα Μίροτιτς. Ωστόσο, τα λάθη του Μάθιου Στραζέλ «γκρέμισαν» την προσπάθεια και η Μπάγερν ανέκτησε το προβάδισμα.

Η τρίτη περίοδος ήταν γεμάτη τρίποντα και από τις δύο ομάδες, με την Μονακό να μειώνει τη διαφορά, αλλά η Μπάγερν «κλείδωσε» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Αν και ο Μάικ Τζέιμς πέτυχε τρία διαδοχικά τρίποντα, η διαφορά ήταν πλέον μεγάλη και οι γηπεδούχοι δεν άφησαν την ευκαιρία να φύγει από τα χέρια τους, παίρνοντας τη νίκη με 91-82.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82