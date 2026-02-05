Μετά την επιτυχία της Εθνικής πόλο Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας με την κατάκτηση του χάλκινου μετάλλια η λίστα με μετάλλια που έχουν κατακτήσει οι Εθνικές ομάδες πόλο της Ελλάδας μεγάλωσε κι άλλο. Συγκεκριμένα η χώρα μας έφτασε τις 85 κατακτήσεις στην ελληνική υδατοσφαίριση στις διεθνείς διοργανώσεις ένας αριθμός αν μη τι άλλο εντυπωσιακός!
Κάνοντας μια…βουτιά στο παρελθόν και από το 1951: η χώρα μας έχει πανηγυρίσει 18 χρυσά μετάλλια, 29 ασημένια και 38 χάλκινα. Τα 39 στους άνδρες και τα 46 στις γυναίκες, τα 16 από την εθνική ομάδα των γυναικών.
Αναλυτικά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Εθνική ομάδα πόλο σε όλες της διοργανώσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΧΡΥΣΑ (18)
1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2001 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2002 Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2005 World League Γυναικών
2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών
2011 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2012 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2013 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2014 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2017 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2018 Europa Cup Γυναικών
2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων
2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2019 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2025 Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών
2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών
ΑΣΗΜΕΝΙΑ (29)
1994 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
1995 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
1996 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
1997 Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών
2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2004 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών
2004 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2009 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2012 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2017 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
2021 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
2021 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κορασίδων
2023 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων
2024 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων
2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2025 World Cup Ανδρών
ΧΑΛΚΙΝΑ (38)
1951 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
1991 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
1992 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
1993 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
1997 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
1998 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2004 World League Ανδρών
2005 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2006 World League Ανδρών
2007 World League Γυναικών
2010 World League Γυναικών
2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών
2012 World League Γυναικών
2013 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2013 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών
2015 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2016 World League Ανδρών
2016 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών
2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων
2019 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων
2021 World League Ανδρών
2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων
2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων
2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων
2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών
2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών
2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών
2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων
2026 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών
2026 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών
